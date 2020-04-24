Дизайнер свадебного платья Меган Маркл рассказала о сотрудничестве с ней

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер создавала свадебное платье для Меган Маркл два года назад, когда та выходила замуж за принца Гарри. Весь мир наблюдал за роскошной церемонией, а образом невесты еще долго восхищались миллионы женщин. Теперь Клэр призналась, что ставила себя на место Меган, чтобы создать идеальное платье.

Каждая королевская свадьба – это невероятное торжество, за которым наблюдают миллионы. Особое внимание уделяют образу невесты. Известная дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая была креативным директором Givenchy, на личной странице в инстаграме рассказала о сотрудничестве с Меган и подготовке к свадьбе.

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Модельер опубликовала серию свадебных фотографий Меган и рассказала о дне накануне одного из самых значимых дней в жизни жены принца Гарри.

Два года назад я была на финальной примерке очень секретного платья. Тогда я испытывала много эмоций. Свадебные платья для дизайнера – это одни из самых увлекательных и прекрасных, и в то же время личных моментов. В каждое нужно вложить все чувства, которые есть у невесты,

– рассказала дизайнер.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для того, чтобы выполнить все пожелания Меган и создать идеальное платье, Клэр должна была поставить себя на место королевской невесты и понять, что та хочет видеть на себе в день свадьбы. Клэр и Меган имели много встреч перед тем, как сделали желаемое.

Научившись отпускать свои эмоции и принимать чувства тех, для кого вы создаете образ, можно создать невероятно близкие отношения. После многих часов разговоров и встреч, постепенно, все части этой удивительной истории сошлись в одну,

– написала Клэр.

Женщина призналась, что в работе с Меган царила простота и безупречность. Дизайнер отметила, что для будущей герцогини было очень важно воссоздать на платье 53 цветка, которые символизируют 53 страны, входящие в Содружество наций.

Было очевидно, что значение этого особенного дня гораздо больше, чем любого другого. Было ясно, что церемония будет личной и будет отражать наследие влюбленных, а также их пример того, как можно быть инклюзивными, настоящими и великодушными,

– завершила свои воспоминания Клэр.

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