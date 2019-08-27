Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации

Во вторник, 27 августа, легендарный дизайнер и продюсер Том Форд, который до создания собственного бренда в 2005 году сотрудничал с Gucci и Yves Saint Laurent, празднует свой день рождения.

За свою карьеру Том Карлайл Форд стал мастером самых провокационных образов и рекламных кампейнов. Добавим, что дизайнер всегда на светских событиях выглядит идеально. Известно, что он тщательно следит за питанием, занимается спортом, а также является защитником ботокса.

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По словам Тома Форда, он не хочет выглядеть "глупо", а только быть лучшим в своем классе. То есть дизайнер пытается в 58 выглядеть так хорошо, насколько это возможно в этом возрасте, а не быть моложе, ведь это невозможно.

В честь дня рождения дизайнера редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых острых и интересных цитат Тома Форда.

Цитаты Тома Форда

Чтобы остаться на вершине или вернуться туда, надо постоянно бороться, а мне нравится побеждать и быть успешным. Каждый день ты идешь на работу, как на войну, и надо быть во всеоружии.



Том Форд / Getty Images

Я понял, что счастье для любого человека – это просто рычаг, который нужно повернуть в голове. Оно не имеет никакого отношения к тому, чтобы приобрести новый дом, найти новую подружку или купить пару туфель. Наша культура сильно на этом завязана; мы не привыкли довольствоваться тем, что имеем.

Джентльмен сегодня должен работать. Не работающие люди безумно скучны. Вы должны быть страстными. Вы должны самосовершенствоваться. В конце концов, вы должны вносить свой вклад в мир.

Если кому-то нравится вести себя, как проститутка, то что в этом такого ужасного? Почему мы думаем, что распущенность – это плохо?

Tom Ford: смотрите рекламный кампейн – видео

Я пойду на пенсию, только когда умру.

Модные мужчины остались только в Италии и еще в Лондоне. Американцы окончательно потеряли вкус. Франция? Не хочу говорить ничего антифранцузского, но нет более неприглядных компаний людей на улицах.

Я больше не тот парень, который шьет одежду для наркодилеров и наркоманов, как это было, когда я работал в Gucci и Saint Laurent.

Красивое платье существует всего лишь секунду. Ну максимум до конца вечеринки. Мода – иллюзия.

Tom Ford: смотрите рекламный кампейн – видео

Я не жалею ни о чем из того, что когда-либо делал в жизни. Даже о том, что однажды пощупал грудь Виктории Бекхэм на глазах у Дэвида. Поэтому он не разговаривал со мной полгода, поэтому мне пришлось посылать цветы и открытки с извинениями.

Я смотрю на жизнь как на машину. Машина едет откуда-то куда-то. И в конце концов я из машины выйду.



Том Форд / Getty Images