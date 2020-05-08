DJ NANA снялась в эротической фотосессии для мужского глянца: страстные фото 18+

Экс-солистка поп-группы NikitA Анастасия Кумейко, которая известна под псевдонимом DJ NANA, стала лицом новой обложки мужского глянца XXL Ukraine. Артистка позировала в чувственной съемке. В пикантных образах ей удалось обнажить тело и засветить аппетитные формы.

DJ NANA украсила первую digital-обложку журнала XXL Ukraine, чем поделилась на личной странице в инстаграме. Сексапильная брюнетка обожает эпатировать своими яркими и откровенными сценическими образами. Однако в этой фотосессии она показала свою женственность и сексуальность.

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Для съемки она примерила сразу несколько пикантных нарядов, каждое из которых было жарче, чем предыдущее. На обложке глянца она позировала в бледно-фиолетовом плаще на голое тело с открытым декольте, сразу же продемонстрировав свой роскошный большой бюст. Линию талии подчеркнул блестящий пояс, а разрез позволил засветить и стройные ноги. Небрежная прическа и макияж теплых оттенков добавил эротичности кадру.



DJ NANA снялась в эротической фотосессии для мужского глянца / Фото: Instagram / @anastasia_domination

Другие look DJ NANA были не менее страстные. Она примерила кружевное белье, бюстгальтер которого едва прикрыл грудь, с каблуками, накинув прозрачный плащ. Также звезда позировала в высоких трусиках и черном корсете с глубоким вырезом и сеточкой в зоне декольте. Однако самыми откровенными стали фото, на которых DJ NANA изображена обнаженной, едва прикрыв тело шелковым халатом, и в платье с камнями, которое также позволило разглядеть хрупкие линии ее фигуры.

Несмотря на такую открытость на фото знаменитость отметила, что не согласилась бы на эротические сцены в кино несмотря на свою любовь к съемкам. Ей хочется воплощать на экране отчаянных и смелых героинь.

Хотелось бы роль, где можно показать физическую подготовку и актерскую игру. Опыт драматической роли у меня уже был. Впервые сыграла в клипе "Пленный" у Александра Пономарева, и, могу сказать, что все не так легко, как это кажется на первый взгляд,

– заметила DJ NANA.



DJ NANA снялась в эротической фотосессии для мужского глянца / Фото: XXL Ukraine



DJ NANA снялась в эротической фотосессии для мужского глянца / Фото: XXL Ukraine DJ NANA снялась в эротической фотосессии для мужского глянца / Фото: XXL Ukraine