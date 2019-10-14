Dj Nana снялась в эротической домашней фотосессии: фото 18+

Украинская певица и ди-джей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, покорила инстаграм эротическими снимками. Фото, сделанные на кухне, были настолько горячими, что получили немало лайков и отзывов от ошарашенных поклонников.

Как известно, DJ Nana может с легкостью превратить обычный образ в сексуальный, а непрофессиональную съемку – на эротическую. Так, на днях звезда поделилась фотографиями, которые это очередной раз подтвердили. Кадры артистка сделала на своей кухне в ее столичной квартире.

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Однако не локация привлекла внимание поклонников артистки, а ее откровенные наряды и позы. На кухне DJ Nana красовалась в черном бюстгальтере и трусах с завышенной талией. Обнаженное тело знаменитая украинка прикрыла оранжевым пиджаком от дизайнера Антона Воронова. Сексуальный образ дополнила трендовая повязка со сплетенными в пучок волосами и дневной макияж.

"Распогодилось. У меня полное соответствие цветов с пейзажем за окном", – отметила DJ Nana.

Вероятно, автором съемки был ее гражданский муж – композитор и знаменитый музыкальный продюсер Руслан Квинта. В программе "Слава+" он признался, что поддерживает любимую во всех ее проектах и охотно помогает ей вести блог в инстаграм.

Кто такая DJ Nana?Артистка, настоящее имя которой Анастасия Кумейко, прославилась благодаря сексуальному дуэту с Дашей Астафьевой "Никита" и группе "А.Р.М.И.Я.". В 2018 году о ней заговорили все отечественные издания, ведь DJ Nana стала участницей проекта "Танцы со звездами". Там артистка выходила на паркет с ресторатором Николаем Тищенко, с которым показывала откровенные постановки.



Сейчас Анастасия Кумейко занимается сольной карьерой. Звезда активно выступает как ди-джей и записывает песни, написанные совместно с ее возлюбленным Русланом Квинтой.