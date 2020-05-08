Дядя Жора показал, как лечится после пережитого инсульта: видео

У украинского шоумена несколько дней назад диагностировали инсульт. Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) оказался на больничной койке и показал, как продолжается его реабилитация. Он придерживается постельного режима, диеты и развлекается турецкими сериалами.

Два дня назад, 6 мая, Дядя Жора объявил, что перенес инсульт. В инстаграм-профиле он не только поделился откровенным признанием, но и решил показать, как проходит его лечение в одной из столичных клиник.

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Комик отметил, что сейчас ему сложно выспаться, ведь на его руке закрепили специальное устройство, которое измеряет давление каждые 15 минут. Постоянные вибрации прибора мешают ему спать. Кроме того, Дядя Жора показал свой рацион. Сейчас он придерживается диеты. Например, на ужин у него пшенная каша, рыбная котлета, салат из моркови, чай и пряники. Такой пищей шоумен вполне доволен, хоть и пошутил, что "устриц не будет".

После привычного активного ритма жизни звезда придерживается постельного режима. Его прогулки ограничиваются балконом больничной палаты и длятся всего 3 минуты. Зато он решил пересмотреть турецкие сериалы, которые показались ему по-настоящему интересными.

Также Дядя Жора в шутку отметил, что отыскал в больнице идеальный костюм для проведения корпоративов для медиков. Оригинальный образ юмориста вы можете посмотреть в видео ниже.

Что известно об инсульте в Дяде Жоры?

Шоумен признался, что почувствовал первые симптомы – сильная головная боль и раздвоение в глазах, несколько дней назад вечером. Однако наутро лучше ему не стало. Тогда жена Дяди Жоры Наталья заставила мужа пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у него инсульт.

Комик рассказал, что до начала карантина работал много. Он разрывался между гастролями и многочисленными проектами и мероприятиями, долгое время жил без полноценного сна и отдыха. Стресс и чрезмерная нагрузка спровоцировали инсульт несмотря на то, что Дядя Жора занимается спортом и ведет правильный образ жизни.