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Дядя Жора покинул клинику после инсульта: смешное видео

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Дядя Жора покинул больницу после инсульта
Дядя Жора покинул больницу после инсульта / Instagram / @dyadya_jora

Знаменитого украинского юмориста и шоумена Вадима Мичковского, более известного как Дядя Жора, выписали из больницы. Артист попал в больницу с инсультом и после лечения вернулся домой.

Видео с выписки Дядя Жора опубликовал на своей инстаграм-странице. Шоумен решил добавить курьезности произошедшему, поэтому показал, как выходит из столичного госпиталя с сумкой в руках под шансонную песню.

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"Все! Отмотал свой отмеченный срок на больничной койке! Теперь свобода!" – написал он к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

Что известно о госпитализации Дяди Жоры

6 мая стало известно о госпитализации Дяди Жоры. Шоумен почувствовал первые симптомы инсульта – сильная головная боль и раздвоение в глазах. Однако за помощью к медикам он не торопился обращаться: только утром, когда самочувствие Дяди Жоры не улучшилось, он поехал в госпиталь. После обследования медики диагностировали инсульт.

Впоследствии Дядя Жора рассказал, что бешеный ритм жизни мог стать причиной госпитализации. До начала карантина шоумен едва успевал совмещать многочисленные проекты с гастролями и выступлениями на телевидении. Поэтому стресс, отсутствие сна и физическая нагрузка могли вызвать инсульт.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные болезни Новости LifeStyle LifeStyle
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