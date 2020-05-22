Дядя Жора признался, что живет на деньги жены

Украинский шоумен потерял работу на время карантина, ведь концертная деятельность в Украине поставлена на паузу. Дядя Жора признался, что сейчас его вместе с тремя дочерьми содержит жена Наталья Мичковская. Однако уже летом ведущий планирует вернуться к работе.

Откровенное признание о своем материальном положении Дядя Жора сделал в интервью "Звездного пути", которое состоялось в инстаграм-профиле программы. Как и все артисты, ведущий потерял работу на время общенационального карантина, а вместе с ней – прибыль. Поэтому сейчас 44-летнему шоумену приходится жить на средства жены Натальи Мичковской. Она содержит и трех дочерей – Амину, Ульяну и Устину.

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В отличие от своего звездного мужа, женщине удается зарабатывать в режиме онлайн. Она влиятельная блогер с аудиторией более 300 тысяч, тренер и эксперт по здоровому питанию. Дядя Жора не стесняется признаваться, что сейчас его карьера полностью приостановлена, а Наталья сумела построить выгодный бизнес в интернете. Однако сейчас бюджет звездной семьи преимущественно составляют деньги, сэкономленные до пандемии коронавируса.

Как и большинство украинцев, мы перешли в режим "заначки". Поэтому все "на заначках", на запасах,

– отметил Дядя Жора.

Однако шоумен признался, что уже имеет предварительные заказы на проведение корпоративов и свадеб, которые состоятся летом. Карантин также повлиял на его будущую деятельность. Ведущий планирует пересмотреть свой бизнес, создавать новые проекты и осваивать новые ниши творчества.

Напомним, что в начале мая Дядя Жора оказался в больнице с инсультом. Первыми симптомами были сильные головные боли и раздвоение в глазах, а после обследования выяснилось, что у него инсульт. Шоумен признается, что причиной болезни стало переутомление, ведь до внедрения карантина он разрывался между гастролями и многочисленными проектам и мероприятиями, мало отдыхал и спал. Его госпитализация продолжалась около недели. В больнице после пережитого инсульта Дядя Жора придерживался диеты, постельного режима, а его давление измеряли каждые 15 минут.