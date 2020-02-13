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Дядя Жора заявил, что его жена чуть не умерла на отдыхе

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Дядя Жора едва не потерял жену / Instagram / @dyadya_jora

Известный украинский юморист Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) рассказал о неприятном инциденте на семейном отдыхе. В его жены Натальи обнаружили порок сердца, который обычно оперируют в детстве.

Об этом юморист рассказал в программе "Жизнь известных людей". По словам Дяди Жоры, его жена просто потеряла сознание в курортном городе, поэтому врачи взялись обследовать ее. Оказалось, что у Натальи есть врожденный порок сердца, который не проявлялся в детстве. Здоровье женщины ухудшилось после первых родов, однако избранница актера и известного юмориста не придала этому значения. И когда в возрасте 34 лет она нуждалась в срочной операции, врачи не хотели браться за такое рискованное вмешательство.

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Когда узнал о таком диагнозе – испугался за жену. В первую очередь, она испугалась, я помню эту истерику. Сначала этот звонок, после того как она вышла от врача и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию,
– рассказал Дядя Жора.

Шоумен признается, что только они виноваты в этом, ведь не должны были ждать, когда Наталья окажется в критическом состоянии. Однако Дяде Жоре все же удалось найти медиков, которые согласились провести операцию и спасти его жену.

Смотрите интервью Дяди Жоры для программы "Жизнь известных людей": видео

Дядя Жора женился на Наталье в 2001 году. Уже через год у супругов родилась дочь Ульяна, которой сейчас 17. Позже пара еще раз объявила о пополнении в семье: их Устине уже исполнилось 13. После жуткого инцидента и срочной операции Натальи удалось еще раз забеременеть: в 2017 году у Дяди Жоры появилась еще одна дочь, которую назвали Аминой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные болезни LifeStyle
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