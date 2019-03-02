Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером

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Дэниел Крейг
Дэниел Крейг / syfy.com

Британский актер Дэниел Крейг в субботу, 2 марта, празднует день рождения. Звезде фильмов о Джеймсе Бонде исполняется 51 год.

Дэниел Крейг, наибольшую популярность получил благодаря своей игре в таких частях "бондианы" как "Казино "Рояль", "Кванта милосердия", "007 Координаты "Скайфол" и "007 Спектр".

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Однако запомнился актер своей харизмой и талантом еще в других лентах. Журналисты LifeStyle 24 в честь дня рождения легендарного артиста подготовили подборку лучших пяти фильмов, в которых сыграл Дэниел Крейг.

Лучшие фильмы с участием Дэниела Крейга

"Лара Крофт. Расхитительница гробниц"

Смотрите трейлер фильма "Лара Крофт. Расхитительница гробниц": видео

"Проклятый путь"

Смотрите трейлер фильма "Проклятый путь": видео

"Золотой компас"

Смотрите трейлер фильма "Золотой компас": видео

"Девушка с татуировкой дракона"

Смотрите трейлер фильма "Девушка с татуировкой дракона": видео

"007: Спектр"

Смотрите трейлер фильма "007: Спектр": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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