Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
Британский актер Дэниел Крейг в субботу, 2 марта, празднует день рождения. Звезде фильмов о Джеймсе Бонде исполняется 51 год.
Дэниел Крейг, наибольшую популярность получил благодаря своей игре в таких частях "бондианы" как "Казино "Рояль", "Кванта милосердия", "007 Координаты "Скайфол" и "007 Спектр".
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Однако запомнился актер своей харизмой и талантом еще в других лентах. Журналисты LifeStyle 24 в честь дня рождения легендарного артиста подготовили подборку лучших пяти фильмов, в которых сыграл Дэниел Крейг.
Лучшие фильмы с участием Дэниела Крейга
"Лара Крофт. Расхитительница гробниц"
Смотрите трейлер фильма "Лара Крофт. Расхитительница гробниц": видео
"Проклятый путь"
Смотрите трейлер фильма "Проклятый путь": видео
"Золотой компас"
Смотрите трейлер фильма "Золотой компас": видео
"Девушка с татуировкой дракона"
Смотрите трейлер фильма "Девушка с татуировкой дракона": видео
"007: Спектр"
Смотрите трейлер фильма "007: Спектр": видео