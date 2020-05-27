Дэвид Бекхэм подколол жену Викторию по поводу зубов

Британский футболист Дэвид Бекхэм уже бльше 20 лет живет в счастливом браке со своей женой Викторией. Поэтому они хорошо понимают шутки друг друга и охотно ими делятся в сети. Новая фотография знаменитой дизайнера стала поводом для его нового "мема".

Дел в том, что один из сыновей супругов Круз Бекхэм опубликовал в своем Инстаграме архивную фотографию с мамой, которая улыбается на камеру белоснежными зубами. Мама с сыном были одеты в банные халаты и, вероятно, отдыхали в спа, а парень не удержался от иронического комментария под фотографией.

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"Кажется, моя мама действительно улыбается", – подписал снимок Круз.

Дэвида Бекхэма особенно развеселила эта фотография, потому в комментарии к посту он сравнил зубы жены со звездой сериала "Друзья" Россом Геллер, который чрезмерно чистил зубы, готовясь к свиданию. "Какие у мамы белые зубы! Это Росс из "Друзей", – написал Дэвид, чем вызвал смех у многих подписчиков.

Стоит добавить, что британский дизайнер редко широко улыбается и ее зубы на фотографиях можно увидеть крайне редко, поэтому вполне возможно, что именно такая мимика звездной мамочки вызвала широкое обсуждение в сети.