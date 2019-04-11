Дэвид Аксельрод исполнит песню своего легендарного тестя Николая Мозгового

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Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод / Instagram / @david__axelrod

Один из фаворитов шоу "Голос страны 9 сезон" Дэвид Аксельрод удивит своих поклонников эффектным выступлением в полуфинале. Вокалист исполнит песню легендарного композитора и певца Николая Мозгового.

Как известно, во время первого прямого эфира звездный тренер Тина Кароль заявила, что Владимир Ткаченко, который сменил имя на Дэвид Аксельрод, имел немалые недоразумения со своим тестем. Николай Мозговой не был в восторге от избранника своей дочери и убеждал ее разорвать отношения. Однако вопреки всем советам Алена Мозговая таки вышла замуж за Дэвида Аксельрода.

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После творческой паузы артист триумфально вернулся на сцену в шоу "Голос страны-9", а его звездный тренер убеждена, что Дэвид Аксельрод готов исполнить песню своего тестя. Выступление зрители смогут увидеть в воскресенье, 14 апреля.

"В этом эфире у меня будет, я считаю, лучшая украинская песня. Это будет композиция художника – Николая Петровича Мозгового", – рассказал Дэвид Аксельрод для ТСН.

Кроме этого, Дэвид Аксельрод признался, что его звездный тренер Тина Кароль, является достаточно требовательной. При этом она стремится получить идеальный результат не только от подопечных в "Голосе страны-9", но и от самой себя. Вероятно, именно поэтому ее команда на проекте с легкостью срывает овации в зале.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

 

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Теги: LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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