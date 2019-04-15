Дэвид Аксельрод покинул шоу "Голос страны-9" в полуфинале: реакция Алены Мозговой

Известный певец Дэвид Аксельрод за шаг до финала распрощался с популярным шоу "Голос страны-9". С небольшим отрывом его коллега по команде Андрей Хайят опередил артиста. На это отреагировала знаменитая жена Дэвида – продюсер Алена Мозговая.

По словам Алены Мозговой, проект "Голос страны-9" был для Дэвида Аксельрода отличным стартом для возвращения на большую сцену. Артист сделал немалую творческую паузу, кардинально сменил имя и готов снова покорять меломанов. Продюсер поблагодарила всех украинцев, которые отдали за ее звездного мужа свой голос в полуфинале и заверила, что его еще обязательно услышат.

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Спасибо всем за поддержку, за любовь и уважение! "Голос страны" был первым шагом на нашем пути! И все мы понимаем, что голос Дэвида – не просто голос страны, а лучший голос, и не только этого государства... Мы идем дальше!

– отметила Алена Мозговая.

Кроме этого, известный украинский продюсер анонсировала дебютное выступление Дэвида Аксельрода после "Голоса страны-9". По словам Алены Мозговой, певец выйдет на сцену музыкальной премии "Золотая жар-птица-2019", которая пройдет в Киеве в четверг, 18 апреля. На церемонии он исполнит свою сольную песню. Детали выступления Дэвид Аксельрод пока не разглашает.

"Шоу-бизнес нас заждался. И мы тоже грустили. Включайте в четверг канал украинской музыки и смотрите невероятное выступление с новой песней Дэвида Аксельрода на легендарной музыкальной премии "Золотая жар-птица-2019", – анонсировала Елена Мозговая.



Дэвид Аксельрод выступит на премии "Золотая жар-птица-2019" / Facebook / @olenamozgova1

Согласно сообщениям, жена Дэвида Аксельрода вовсе не расстроена из-за его выхода из проекта за шага до финала. Отметим, что в воскресенье, 14 апреля, в прямом эфире артист выступил с легендарной песней "Минає день". Композицию в исполнении Дэвида Аксельрода символически посвятили памяти композитора и певца Николая Мозгового. В конце песни вокалист стал на колено и едва сдерживал свои слезы, а проникновенное исполнение тронуло зрителей.

Как известно, выбор композиции одного из фаворитов "Голоса страны-9" был не случайным: по словам Тины Кароль, звездный тесть Аксельрода сначала не хотел его принимать в свою семью. Однако вопреки всем советам отца и друзей Алена Мозговая не отменила свадьбу с мужчиной. Сейчас жена Дэвида Аксельрода убеждена, что отец "сейчас радуется, наблюдая за ними".