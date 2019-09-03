Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала GQ и заговорил о семье

Футболист и муж знаменитого дизайнера Виктории Бекхэм Дэвид украсил обложку британского глянцевого журнала GQ. В интервью британец заявил, что семья – это его самое большое достижение в жизни.

Дэвид Бекхэм опубликовал фото с обложки на своей странице в Instagram и сообщил, что прошло 20 лет с тех пор, как он впервые снялся в GQ. И теперь он, снявшись во второй раз для мужского глянца, поражен тем путем, который он прошел в течение этого времени.

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Автором снимков стал фотограф Мэттью Брукс, а за образы отвечал лондонский стилист Кэти Кастерин. В интервью изданию футболист рассказал не только о карьере, а о том, что его семья является для него важнейшим и настоящей наследием. Также он поделился секретами воспитания детей.

Моим настоящим наследием должна стать моя семья, в которой есть четыре удивительных ребенка, страстные, решительные, вежливые, хорошие люди. Мы с Викторией всегда говорим, что наша семья – это наше самое большое достижение в жизни,

– заявил он.



Дэвид Бекхэм / British GQ

По словам Дэвида, он очень гордится тем, что создал крепкую семью с Викторией.

"Мы женаты 20 лет, а вместе 23 года, у нас есть любовь, есть семья, у нас есть карьера, мы жизнь ... Это наше все", – добавил футболист.



Дэвид Бекхэм/ British GQ

Кроме того, в интервью Дэвид вспомнил, что всегда был амбициозен во всем, что он делает. "Независимо от того, играю ли я перед 90 тысячами фанатов, или играю с детьми дома. Я всегда хочу победить. Мне всегда хочется много работать", – отмечает он.



Дэвид Бекхэм/ British GQ

Дэвид Бекхэм старается научить своих детей уметь правильно сделать выбор и отказываться от иногда ненужных вещей.

"Если ваши друзья идут гулять в ночь на пятницу, ты имеешь право отказаться. Возможно у тебя на следующий день теннис, или ты в студии поешь, или у тебя стрельба", – объясняет Дэвид.

Мужчина вспоминает, как ему отец всегда говорил: "Что бы ты не будешь делать – настойчиво работай".

И я думаю, что именно поэтому у меня была карьера, которую я создал. Работайте настойчиво, будьте страстными, заботьтесь о своей семье. Конец,

– подытожил Бекхэм.



Дэвид Бекхэм/ British GQ



Дэвид Бекхэм/ British GQ



Дэвид Бекхэм/ British GQ

Дэвид Бекхэм для British GQ: смотрите видео