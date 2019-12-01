Дэвид Бэкхем тронул сеть фото с дочерью на рождественском катке

Британский футболист Дэвид Бекхэм умилил социальные сети трогательными фотографиями со своей 8-летней дочерью Харпер, с которой они посетили каток.

Знаменитые британские супруги Бекхэмы известны в мире своей преданностью семье и детям. Несмотря на бешеный график у Дэвида и Виктории, звездные родители всегда находят свободное время на отдых с сыновьями или дочерью Харпер.

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Так, Дэвид опубликовал на своей странице совместные фото с девочкой, где они позируют на катке на фоне рождественской елки. Что интересно, лондонский каток открыт на территории знаменитого Музея естествознания.

"Это начало того, чтобы ощущать дух Рождества", – добавил в подписи футболист.



Харпер Бекхэм / Instagram / @davidbeckham

А впрочем, некоторые пользователи сети раскритиковали фото Бекхэма с дочерью из-за кадра, на котором они целуются в губы. Между тем, по мнению других поклонников, эта фотография нежная и трогательная.



Харпер и Дэвид Бекхэмы / Instagram / @davidbeckham



Харпер и Дэвид Бекхэмы / Instagram / @davidbeckham



Харпер Бекхэм / Instagram / @davidbeckham