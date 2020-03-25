Дэвид и Виктория Бекхэмы приобрели пентхаус в Майами за 49 миллионов долларов

Самая красивая голливудская пара Дэвид и Виктория Бекхэмы живут на две страны – Великобританию и США. Еще в 2019 году знаменитости приобрели роскошный пентхаус в Майами, впрочем фотографии апартаментов попали в сеть только сейчас.

Дом в котором будет жить семейство Бекхэмов расположен на берегу океана, а из окон 62-го этажа открывается вид на весь город.

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One Thousand Museum – это роскошный жилой комплекс знаменитого архитектора Захи Хадид. Высота здания составляет 200 метров и теперь это один из самых высоких объектов в Майами. Всего в доме будут проживать 100 владельцев. По данным СМИ, Бекхэмы выбрали один из самых дорогих пентхаусов в доме, который стоил 49 миллионов долларов.

В апартаментах есть несколько спален и ванных комнат. Интерьер выдержан в спокойных тонах с преобладанием серого и белого цвета.



Спальня в апартаментах

Часть квартир в доме двухэтажные, а часть – многоэтажные, у всех есть панорамные окна от пола до потолка с видом на город. На крыше построена вертолетная площадка, также к услугам жителей комплекса – инфинити-бассейн, бар, spa-салон, салон красоты, сауна, спортивный зал и многое другое.



Бассейн в пентхаусе

Главной особенностью One Thousand Museum является необычная изогнутая форма здания. По замыслу архитекторкы, конструкция должна выглядеть так, будто нет структуры, а вместо этого "плавающим скелетом".

Экстерьер дома

Пока неизвестно, когда Дэвид и Виктория Бекхэм переедут в новые апартаменты. Сейчас супруги живут между двумя странами. Дэвид Бекхэм работает в Америке, а Виктория Бекхэм занимается собственным дизайнерским бизнесом в Лондоне. Кроме этого, супруги владеют огромным особняком в Лондоне и еще несколькими объектами недвижимости по всему миру.

Портрет главного архитектора Захи Хадид



Фойе пентхауса



Вид на город из панорамных окон

Открытая терраса в доме



Кухня пентхауса

Фото: 1000museum.com