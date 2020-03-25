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Дэвид и Виктория Бекхэмы приобрели пентхаус в Майами за 49 миллионов долларов

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Самая красивая голливудская пара Дэвид и Виктория Бекхэмы живут на две страны – Великобританию и США. Еще в 2019 году знаменитости приобрели роскошный пентхаус в Майами, впрочем фотографии апартаментов попали в сеть только сейчас.

Дом в котором будет жить семейство Бекхэмов расположен на берегу океана, а из окон 62-го этажа открывается вид на весь город.

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One Thousand Museum – это роскошный жилой комплекс знаменитого архитектора Захи Хадид. Высота здания составляет 200 метров и теперь это один из самых высоких объектов в Майами. Всего в доме будут проживать 100 владельцев. По данным СМИ, Бекхэмы выбрали один из самых дорогих пентхаусов в доме, который стоил 49 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@AlexanderTeam Just Listed One Thousand Museum Penthouse 5701, Miami, FL | Price: $17,995,000 A true mansion in the sky atop One Thousand Museum, a triumphant expression of great design by legendary architect Zaha Hadid. This full-floor penthouse has impressively proportioned spaces, highlighted by 12 foot ceilings, and the 86x26 foot great room. Terraces offer arguably the most spectacular views in Miami, combining bay, city, ocean, and endless blue sky. Attention to architectural detail is meticulous. Every interior door has custom-designed handles by Ms. Hadid, and the unique engineering created sweeping interior spaces. Just Listed Ultra-Luxury Penthouse 1000 Biscayne Blvd, 5701, Miami, FL 5 Bedrooms | 6 Full & 1 Half Bath | 9,910 Sq. Ft. ️Price: $17,995,000 #OneThousandMuseum5701 Listing ID: A10742675 Extraordinary amenities offer a bespoke lifestyle tailored to each resident, from the five-star spa with customized personal training to the indoor and outdoor pools, the private lounge offering aperitifs, and of course the rooftop helipad. @OrenAlexander & @TalAlexander @Isaac_Lustgarten #ATeam #AlexanderTeam @DouglasElliman @KnightFrank Learn how the Alexander Team can assist with all of your luxury real estate needs. #NYC #Miami #Hamptons #Aspen #LA

Допис, поширений Luxury Homes (@luxury_homes)

В апартаментах есть несколько спален и ванных комнат. Интерьер выдержан в спокойных тонах с преобладанием серого и белого цвета.


Спальня в апартаментах

Часть квартир в доме двухэтажные, а часть – многоэтажные, у всех есть панорамные окна от пола до потолка с видом на город. На крыше построена вертолетная площадка, также к услугам жителей комплекса – инфинити-бассейн, бар, spa-салон, салон красоты, сауна, спортивный зал и многое другое.


Бассейн в пентхаусе

Главной особенностью One Thousand Museum является необычная изогнутая форма здания. По замыслу архитекторкы, конструкция должна выглядеть так, будто нет структуры, а вместо этого "плавающим скелетом".

Экстерьер дома

Пока неизвестно, когда Дэвид и Виктория Бекхэм переедут в новые апартаменты. Сейчас супруги живут между двумя странами. Дэвид Бекхэм работает в Америке, а Виктория Бекхэм занимается собственным дизайнерским бизнесом в Лондоне. Кроме этого, супруги владеют огромным особняком в Лондоне и еще несколькими объектами недвижимости по всему миру.

Портрет главного архитектора Захи Хадид


Фойе пентхауса


Вид на город из панорамных окон

Открытая терраса в доме


Кухня пентхауса

Фото: 1000museum.com

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Идеи для дома Декор и дом Дизайн Звездная недвижимость Виктория Бекхэм
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