Дэвид Крейг привезет в Киев европейское DJ-шоу TS5

Культовый британский певец и автор песен Дэвид Крейг выступит в украинской столице 16 декабря в клубе Stereo Plaza с обсуждаемым DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. Без преувеличения, это будет самое громкое возвращение в музыку за последние десятилетия.

Дуэт Крейга со Стингом "Rise and fall" занял второе место в британском чарте Billboard. Элтон Джон называет Дэвида надеждой британской поп-музыки. Даже живой классик Стиви Уандер изъявил желание сотрудничать с Крейгом. Но сам Крейг в шутку или всерьез заявил, что мечтает записать что-нибудь с Дженнифер Лопес. Времени у обоих пока не нашлось. Но, согласитесь, какая будет пара!

Дэвид Крейг – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Музыкой он занимается с самого детства. После выхода дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 миллиона копий в одних только США, критики назвали его №1 среди музыкантов.

На счету 37-летнего Крейга – 15 миллионов проданных альбомов по всему миру и несколько номинаций "Грэмми". Его хит "7 days" попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4,5 миллионов экземпляров. Только за последний год этот трек скачивали 290 миллионов раз.

Дэвид Крейг – 7 days: смотрите видео

Но и это еще не все! Его диск "Slickert han you raverage" дважды становился платиновым, а альбом "Trust me", выпущенный в 2007 году, стал золотым.

А что сегодня? Крейг не будет собой, если когда-нибудь остановится. В 2016-м он выпустил диск "Following my intuition", который попал в топ-10 чартов более чем в 30 странах мира. В прошлом году у музыканта произошел новый виток в творчестве – его сингл "Walking away" возглавил многочисленные мировые хит-парады. 2018 год в общем называют прорывом в карьере Крейга – он возвращается к нам со своим всемирно известным DJ-шоу TS5. Билеты на эту программу продаются по всему миру за секунды, и движение TS5 продолжает набирать обороты.

Крейг уже пообещал, что привезет в Киев много неожиданных сюрпризов. Например, он выполнит свою главную новинку – сингл "I know you", который записывал в тандеме с английской инди-поп-группой Bastille. Но, разумеется, все подарки Крейга раскроются только в самом шоу.

Кто такой Дэвид Крейг?Дэвид Эшли Крейг – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал диджеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл с этого альбома "Fill Me In" сделал Крейга самым молодым британским музиканом, который занял первую строчку национального хит-парада. Один из его больших хитов выполнен в дуэте со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).