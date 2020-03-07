Умер Дэвид Пол – культовый актер-близнец из фильма "Няньки"

В Голливуде оплакивают смерть знаменитого актера Дэвида Пола, который прославился с братом Питером комедийными кинолентами, в частности, "Няньки". На момент смерти ему было 62 года.

О потере сообщил сайт Evolution of Bodyduilding. По их данным, информацию о смерти Дэвида Пола подтвердил его брат-близнец Питер. Пока причин смерти не называют, однако родственник отметил в комментарии порталу, что актер и бодибилдер умер во сне.

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В сети поклонники уже массово публикуют скорбные сообщения, распространяя любимые кадры из фильмов с Дэвидом Полом. На новость о смерти актера отреагировал и режиссер Умберто Гонсалес.

RIP David Paul, one of The Barbarian Brothers pic.twitter.com/3CqowMHYtO — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 7, 2020

Умер Дэвид Пол: что известно об актере

Наибольшую известность братья-близнецы Дэвид и Питер Пол получили в 1980-х и в начале 90-х годов. Тогда мужчины активно занимались спортом и начали актерскую карьеру с бюджетных фильмов.

Однако харизматичных и красивых братьев-близнецов заметили голливудские режиссеры, которые один за другим начали предлагать им роли. Дэвид и Питер Пол мастерски сыграли в фильмах "Няньки", "Двойные неприятности", "Думай по-крупному", "Варвары", "Вашингтонское такси", "Прирожденные убийцы", "Призрак Голливуда". После выхода первых кинолент актеры получили бешеную популярность.

И на актерской карьере Дэвид Пол не остановился. Мужчина профессионально занимался фотосъемкой и устраивал выставки своих работ в США. Также он пробовал свои силы как режиссер. На международных кинофестивалях Дэвид Пол представлял фильмы, которые получали положительные отзывы экспертов.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с культовым актером.