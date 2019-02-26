Дэвид Спейд о выступлении Гаги и Купера: Есть какой-то шанс, что эти двое еще не переспали

Громкие слухи вокруг чувственного выступления Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии Оскар-2019 продолжаются. Так, новый комментарий относительно их неопределенных отношений оставил американский актер Дэвид Спейд.

После выступления певицы с голливудским актером на премии награждения Оскар-2019 поклонники начали бурно обсуждать вероятные чувства между ними. Некоторые из их поклонников даже подозревают, что Леди Гага разорвала помолвку с Кристианом Карино из-за симпатии к Брэдли Куперу.

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Однако не только поклонники обсуждают "химию", которая возникла между главными героями фильма "Звезда родилась". Голливудский актер Дэвид Спейд опубликовал на своей странице в Instagram снимок Леди Гаги и Брэдли Купера с их последнего выступления.

Есть какой-то шанс, что эти двое еще не переспали?

– подписал снимок Дэвид.

Бывшая жена Брэдли Купера оставила свой комментарий под снимком. "Ха!", – коротко и лаконично ответила Дженнифер Эспозито.

Скриншот из Instagram

Смотреть выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии Оскар-2019: видео