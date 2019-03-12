Дэвиду Бекхэму показали его непривлекательный памятник: курьезная реакция футболиста – видео

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Коллаж LifeStyle 24

Британском футболисту Дэвиду Бекхэму установили памятник в Лос-Анджелесе 3 марта. Однако перед этим его пригласили на предварительный просмотр, который превратился в розыгрыш. Телеведущий и актер Джеймс Корден организовал для Дэвида неожиданный сюрприз – мужчина показал легендарному спортсмену фейковый памятник, который выглядел очень курьезно.

Вместе со съемочной группой шоу Кордена The Late Late Show with James Corden, командой LA Galaxy и друзьями, телеведущий, который также является близким другом Дэвида, пригласил футболиста от имени руководства LA Galaxy на предварительный просмотр скульптуры.

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"Просмотр" начался с того, что Бекхэму подослали актера, который несколько раз назвал его Дейвом (по словам Кордена, Дэвид этого терпеть не может). Сам спортсмен поправляет собеседника, отметив, что так его "может называть только мама".

Впоследствии футболисту предложили посмотреть самые яркие моменты карьеры звезды, однако показали лишь самые провальные. После чего розыгрыш начался с того, что подставной скульптор вышел и представил фейковый памятник в честь Бекхэма.

деваід бекхем
Дэвида Бекхэма разыграли с памятником в его честь / Скриншот

Реакция футболиста рассмешила многих поклонников в сети – Дэвид заявил, что когда дети увидят эту скульптуру, они заплачут. Также знаменитость поинтересовался мнением друзей о скульптуре, но получал от них один ответ: "Да мне кажется, вылитый ты!".

Смотрите реакцию Дэвида Бекхэма на фейковый памятник: видео

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Футбол Курьезные новости
Источник: LifeStyle 24
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