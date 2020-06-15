Известная шведская модель Эльза Госк в очередной раз взбудоражила сеть эротическими кадрами. Она предстала перед камерой в длинной белой рубашке и продемонстрировала стройные обнаженные ноги.

Красавица знает, как привлечь внимание к своей личности. Она неутомимо диктует тренды мировым модницам и демонстрирует собственное тело. На личной странице знаменитости в Инстаграме появилась серия соблазнительных снимков, где она позировала в оригинальном аутфите.

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Звезда позабавила свою 6-миллионную аудиторию подписчиков в Инстаграме стильными фото. Она устроила домашнюю фотосессию, где позировала, сидя на кресле. Модель в очередной раз показала трендовые вещи и их красивое сочетание.

На фотографиях изображена Эльза в удлиненной белой рубашке на длинный рукав. Она расстегнула верхние пуговицы, что придает образу сексуальности. Стройную талию Госк подчеркнула с помощью широкого пояса пудрового цвета. Дополнила наряды белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Такой look продемонстрировал длинные ноги знаменитости и вызвал восторг у поклонников.

Волосы 31-летняя манекенщица собрала в низкий пучок, а на лице сделала нежный макияж с черными стрелками на веках.



Эльза Госк похвасталась стройными ногами / Instagram / @hoskelsa



Стильный образ модели Эльзы Госк / Instagram / @hoskelsa



Эльза Госк в длинном белом платье / Instagram / @hoskelsa

За полчаса после того, как сообщение появилось в сети, оно набрало более 35 тысяч просмотров и более, чем 2 сотни комментариев.