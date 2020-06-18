Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз продемонстрировала поклонницам замечательный летний образ, в котором выглядит великолепно. Звезда позировала в легком белом платье и с невероятно красивыми маками в руках.

На личной странице Маши в инстаграме появилось волшебное фото. Она предстала перед камерой улыбчивой и счастливой, наслаждаясь моментом.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая изображена на фотографии, держа в руках большую белую вазу с красивыми красными маками. Как раз настал тот период, когда эти цветы цветут.

Ефросинина позирует в легком белом платье в пол. Оно имеет свободный крой, а снизу украшено вышивкой с цветочным орнаментом. Волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных тонах с коричневой помадой на губах.

"Иногда просто нужны цветы", – коротко подписала кадр Маша.

Маша Ефросинина в длинном белом платье / Instagram / @mashaefrosinina

В комментариях подписчики женщины отмечают, что она невероятно красивая и, как всегда, выглядит великолепно.