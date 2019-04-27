Для любителей джаза: Aniko Dolidze Big Band представит новую программу в Киеве

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Aniko Dolidze Big Band
Aniko Dolidze Big Band / Пресс-служба

Aniko Dolidze Big Band представит новую программу Ella & Duke в столичном Caribbean Club Concert Hall в Международный день джаза, 30 апреля.

Да, Анико Долидзе представит две грандиозные фигуры джазовой музыки в одном концерте – Эллу Фицджеральд и Дюка Эллингтона. Проект Aniko Dolidze Big Band – это вокал Анико в сопровождении музыкантов виртуозов. Пять саксофонов, четыре тромбона, четыре трубы, фортепиано, бас, гитара, ударные и единственная в Украине женщина бэнд-лидер.

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Элла Фицджеральд – певица, которая не нуждается в представлении: трудно найти более влиятельную джазовую вокалистку современности. Ее импровизациями и фразировкой невозможно не восхищаться. Природа подарила Элле уникальный голос – по гибкости, диапазону и внутренней энергии. В свое время она была музыкальным новатором. Сейчас же ее вокальные приемы стали эталонами для музыкантов со всего мира.

Дюк Эллингтон имеет славуиреформатора джазового звучания. Его авторству принадлежит сотня джазовых стандартов. Произведения Эллингтона позволяют раскрыться на полную каждому участнику оркестра, поэтому в этом концерте будут звучать также знаковые инструментальные композиции.

Аніко Долідзе
Анико Долидзе / Пресс-служба

Смотрите видео с концерта Aniko Dolidze Big Band:

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины Новости Киева Концерты Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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