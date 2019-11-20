Для меня это был вызов, – Сеитаблаев о том, как сыграл главную мужскую роль в фильме "Домой"

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал, как ему далась главная мужская роль в нашумевшей украинской художественной драме "Домой", что поборется за "Оскар".

Об этом говорится в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"Архитектоника и композиция сценария очень классные: тебя ведут по кардиограмме – роли твоего персонажа, – но от этого не легче. Потому что каждая последующая сцена, даже если они с точки зрения внешнего градуса на одном уровне, закидывает удочку в другую сцену. Поэтому эта так называемая кардиограмма не была легкой. Когда в первый съемочный день ты попадаешь в локацию "морг" и должен сыграть сцену, где твой персонаж видит впервые после длительного периода своего ребенка – старшего сына, но уже мертвым, в этой обстановке... Для меня это был вызов как для человека, как для мужчины, у которого четверо детей, как для актера!" – поделился Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев в роли отца Мустафы в фильме "Домой" / Фото: Павел Шевчук

По его словам, съемочная команда продемонстрировала человеческий и профессиональный такт. Он даже удивился, действительно ли абсолютно все знали сценарий.

"Ни минуты не сомневаюсь, что бригада осветителей и художников таки знала. Ты чувствуешь, что вокруг формируется атмосфера, которая позволяет качественно выполнить работу. Потому определенные сцены должны сняться в отдельный период времени. Было верно организованное время, а это очень многого стоит: не тратишь время и появляешься на площадке, когда нужен. Это все драйв и вызов одновременно! Но было ли легко? Конечно нет. Уже не говорю о том, как бедный Рэмзи Билялов (сыграл младшего сына Мустафы, – LifeStyle 24) купался в реке. Я даже ушел с берега. Помня, что вытерпел Рэмзи, в сложные моменты я просто молчал", – рассказал актер.

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О чем фильм "Домой"?

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма. Все для того, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего забрать из морга и похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Но дорога домой оказалась нелегкой и полной препятствий.

Фильм "Домой" – полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с крымскими татарами Ахтемом Сеитаблаевым и Рэмзи Биляловым в главных ролях.

Фильм "Домой": смотреть трейлер фильма онлайн

Премьера кино состоялась в мае этого года на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Лента уже была показана в 14 странах и завоевала ряд наград в Европе, а также поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" кинопремии "Оскар" и в категории "Фильм на иностранном языке" кинопремии "Золотой глобус".

Добавим, что всеукраинский прокат фильма продолжается. Билеты и сеансы по ссылке.