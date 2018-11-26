Для мотивации: топ-5 книг об известных брендах

В свободное от работы время, кроме просмотров фильмов, вас точно смогут захватить истории великих брендов, которые начинали свой путь с маленьких неуверенных шагов. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку книг, в которых владельцы бизнеса рассказывают о своем успехе.

Если ваш энтузиазм уснул, а пыл к работе временно пропал, рекомендуем прочитать любую из этих книг. Возможно, именно она вдохновит вас на новые свершения.

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Топ-5 книг про известные бренды:

1. "История Stаrbucks. Все началось с чашки кофе...", Говард Шульц

В названии книги сказано об основном секрете успеха этого бренда – чашка кофе. В 1983-м году Говард Шульц, который позже станет генеральным директором бренда Stаrbucks выпил чашечку эспрессо в одном из итальянских кафе. После этого он понял, какая атмофсера будет царить в его кафе. И не ошибся. С момента, когда Говард пришел в компанию, которая уже была созданна, совместными усилиями с другим персоналом они открыли более 25 тысяч кафе в 70-ти странах мира. Он покидал предприятие и снова возвращался. У него болела душа от того, что в Stаrbucks что-то шло не по плану. И однажды ему пришлось тащить на себе непростую задачу – спасти компанию от упадка.

"История Starbucks. Все началось с чашки кофе..."/ Instagram / @book.shelfa

2. "Обувь-бытие", Фил Найт

На самом деле, нынешний бизнесмен и владелец всемирно известного бренда Фил Найт в детстве не имел возможности купить себе пару кроссовок. Поэтому с ранних лет точно знал, что когда-то обязательно создаст качественную и доступную обувь. Его мечта стала целью и воплотилась в реальность. Он купил логотип всего за 30 долларов и построил империю на миллионы. Несмотря на признанность его бренда, Фил Найт не является публичным человеком. Он нечасто посещает светские мероприятия и редко дает интервью. Эта книга может стать особой встречей с глазу на глаз с выдающимся и успешным владельцем бренда Nike.

"Обувь-бытие" / Instаgram / @ofis_centr.ua

3. "Феномен Zara", Ковадонга О'Ши

Амансио Ортега — миллиардер, который входит в список пяти самых богатых людей мира согласно Forbes, и владелец успешного бренда одежды начинал карьеру продавцом в магазине. О секретах успеха, борьбу со сложностями и как не потерять веру в мечту – в книге "Феномер Zara".

"Феномен Zara" / Instagram / @ekaterynagalaeva

4. "Философия Toyota", Джефри К. Лайкер

На сегодня Toyota является компанией, которая делает одни из самых качественных и надежных автомобилей. Директора и менеджеры хорошо постарались над тем, чтобы их корпорация использовала меньше площадей для производства, забирала как можно меньше рабочих часов и давала высочайший уровень заработной платы. В книге рассказывается обо всех 14 принципах менеджмента и философии командной работы. Эти лайфхаки пригодятся в любой отрасли работы.

"Философия Toyota" / Instagram / @nnazarento

5. "Генри Форд. Моя жизнь и работа", Генри Форд

В книге Форд рассказывает, что издавна мечтал создать машину, которая будет работать вечно. Мужчина также дает свои предположения о бедности людей, почему она существует, как с ней попрощаться и что делает деньги деньгами. Он поделился идеальным образом продавца, который работает в его компании и рассказал, чему нужно учить детей инвестировать в себя.



"Генри Форд. Моя жизнь и работа" / Instagram / @nashformat.ua