Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе

Скандальная Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, резко прокомментировала законпроект о языке в Украине.

Об этом Марченко написала на своей странице в Instagram.

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По словам жены Медведчука, языковой закон должен отрезать украинцев от мира.

Под прикрытием "защиты языка" нынешняя власть, которая активно проталкивает новый языковой закон, хочет отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя 3 сорта. Русский принадлежит к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. То есть, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и прочее на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться. Почему они это делают? Может, потому, что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать? Они возвращают Украину в "крепостничество", где темным, забитым украинцам нечего думать? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен,

– заявила она.

Также Марченко добавила, что выступает против "дискриминации интеллекта земляков, унижения русского и языков национальных меньшинств".