Для праздничного настроения: что посмотреть в новогоднюю ночь

Если вы не сторонник бурных празднований и вечеринок и новогоднюю ночь хотите провести в домашней уютной атмосфере за просмотром хорошего фильма – то эта подборка для вас.

Мы подобрали для вас несколько новогодних фильмов, которые создадут вам праздничное настроение.

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"Сам дома"

Фильм, который едва ли не больше всех ассоциируется с новогодними праздниками. Поэтому не стоит изменять этой традиции. Включайте "Один дома" и наслаждайтесь шалостями Кевина. Праздничное настроение с капелькой ностальгии вам гарантировано.

"Один дома"

"Подарок на Рождество"

Еще одна рождественская история, хорошо известная нам с самого детства. Арнольд Шварценеггер играет не очень заботливого отца, который забыл купить сыну подарок на Рождество. Однако, главный герой очень хочет измениться, поэтому делает все, чтобы таки купить мальчику желанный подарок. Но выполнить это обещание ему будет непросто.

"Подарок на Рождество"

"Пока ты спал"

Романтическая мелодрама, которую особенно любят женщины. Это история о том, что в новогодние праздники могут осуществиться самые заветные желания. Люси работает на станции метро и влюблена в пассажира, который каждое утро проходит мимо нее. В один из предпраздничных дней она спасает незнакомцу жизнь, но тот оказывается в больнице без сознания. Семья ошибочно считает ее его невестой, а Люси решает им подыграть. Однако, во время более тесного знакомства с семьей "жениха" у нее появляются чувства к его брату Питеру.

"Пока ты спал"

"Интуиция"

В один зимний день, среди нью-йоркской толпы Джонатан встречает Сару. Двое незнакомых людей понимают, что их тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она – в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся снова. Но судьба распорядилась по-своему.

"Интуиция"

"Отпуск по обмену"

Айрис, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Тем временем в Южной Калифорнии живет Аманда, она владеет рекламным агентством. Однако, ее личная жизнь не так успешна – любимый ей изменяет.

Женщины знакомятся в интернете и решают на праздники поменяться домами.

"Отпуск по обмену"

"Рождественская история"

Классическая рождественская сказка про старого и злого Эбенезера Скруджа, его озвучивает Джим Керри. Скрудж – финансист, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. Поэтому, чтобы изменить его образ жизни, к главному герою наведываются три духа.

"Рождественская история"

"Семьянин"

Успешному бизнесмену Джеку судьба преподносит шанс выбора, что для него важнее: жить в роскошной квартире, ездить на "Феррари" и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек, покупать одежду в супермаркете, но быть хорошим мужем и отцом.

"Семьянин"

"Ноэль"

Рождество в Нью-Йорке. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

"Ноэль"

"Реальная любовь"

Истории нескольких людей, которые, казалось бы, никак не связаны друг с другом, но каждый из которых ищет или пытается удержать настоящую любовь. Романтическая атмосфера фильма сочетается с невыразимым духом Рождества.

"Реальная любовь"

"Старый Новый год"

События ленты происходят 31 декабря, когда каждый из героев картины готовится к празднику. Мы видим историю жизни нескольких героев: смертельно больного человека, секретарши, решившей осуществить наконец все планы, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник и других.

"Старый Новый год"