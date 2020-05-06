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Для школьников проведут онлайн-выпускной: среди гостей Леди Гага, группа BTS и Барак Обама

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Для школьников проведут онлайн-выпускной
Для школьников проведут онлайн-выпускной / Коллаж LifeStyle 24

Учитывая карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, все ближайшие массовые мероприятия отменены. Среди них оказались и выпускные балы школьников по всему миру. Для выпускников придумали интересную альтернативу – онлайн-вечеринку с Леди Гагой, группой BTS, а напутственную речь произнесет Барак Обама.

Организатором онлайн-выпускного стал видеохостинг YouTube, который 6 июня соберет перед экранами выпускников со всего мира. Об инициативе информирует сайт The Verge

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Чтобы подбодрить бывших учеников, которые прощаются со своей школьной жизнью и начинают взрослый самостоятельный путь, представители компании решили пригласить на онлайн-праздник звезд первого эшелона. Гостями праздника станут Барак Обама с первой леди США Мишель, именитая Леди Гага, южнокорейская группа BTS, которая стала прорывом в жанре K-pop, генеральный директор Google Сундар Пихай и пакистанская правозащитница Малала Юсафзай. Все они представят свои напутственные речи, а музыканты порадуют выпускников и своим творчеством.

Несомненно, ни один выпускной не обходится без вечеринки, на которой будут зажигать певицы Алисия Кис, Келли Роуленд, актрисы Зендея и Керри Вашингтон, а также популярные американские блоггеры. Подробную программу праздника планируют объявить 17 мая.

Стоит отметить, что виртуальные выпускные будут активно происходить и по инициативе других приложений и онлайн-платформ.

Автор: Марина Джура
Теги: Школьники Учеба LifeStyle Новости культуры Барак Обама Леди Гага
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