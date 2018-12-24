Для заядлых модников: как носить зимние мини-шарфы для лодыжек

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Зимние мини-шарфы для лодыжек
Зимние мини-шарфы для лодыжек / www.lercio.it

Как юноши, так и девушки стремятся выглядеть стильно и красиво даже зимой. Несмотря на большие куртки, большие шапки и несколько слоев одежды модники со всего мира прибегают к различным экспериментам. Одними из них стали зимние мини-шарфы для лодыжек, которые поклонники моды часто обнажают даже в морозную погоду.

В миланском журнале Lercio сообщают, что новый тренд предлагает потребителям носить маленькие шарфы, обернув их вокруг ног для защиты лодыжек от холода.

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Street-style модниц / Pinterest

Что интересно, пока в продаже таких шарфов нет, но в издании предлагают поискать в детских отделах магазинов маленькие размеры шарфов и использовать их так, как вам удобно. Главное в таком аксессуаре – не забыть приобрести два продукта: по одному на каждую ногу.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: Lifestyle
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