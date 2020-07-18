Успешный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров редко появляется на публике с женой Александрой Кучеренко. Звездная пара предпочитает оставлять личную жизнь и романтические отношения вне камер. Однако по случаю празднования 15-летия программы "Светская жизнь" чета появилась вместе на красной дорожке и этот совместный выход покорил сеть.

Громкое празднование дня рождения "Светской жизни" в ботаническом саду столицы собрало самых успешных знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Среди звездного бомонда оказались и супруги Дмитрий Комаров и "Мисс Украины 2016" Александра Кучеренко. Светский выход на красную дорожку красавица-жена известного путешественника показала в инстаграм-профиле.

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Из-за длительных командировок Дмитрия Комарова в самые отдаленные уголки мира пара видится довольно редко. Однако пандемия коронавируса помешала новым съемкам ведущего, поэтому семья вдоволь насладилась временем друг с другом, путешествовала Украиной и даже покорила сердца публики на красной дорожке.

Образы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко

На светском мероприятии перед десятками камер "Мисс Украина 2016" появилась в изысканном миниплатье с цветочным принтом и объемными рукавами-фонариками. Наряду с закрытым декольте, пикантности прибавила сеточка на плечах, выгодно подчеркивающая стройность модели. Look она дополнила лавандовыми босоножками с цепочками в тон платья.

Волосы Александра Кучеренко собрала в хвост с голливудскими локонами. Завершили образ стильная сумочка на цепочке, лаконичные украшения и нежный макияж с акцентом на глаза.

Красавица-жена восхищалась видом своего мужа и оставила неординарный комплимент для него под заметкой. "Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку. Дмитрий Комаров, ты не знаешь, кто он?", – в шутку написала она.

Телеведущий предстал на красной дорожке в сером костюме в клетку и рубашке в тон. Завершила деловой образ рыжая обувь. Пара выглядела фантастически, а поклонники засыпали их комплиментами в комментариях и не скрывали своего восхищения от редкого выхода звездной пары.