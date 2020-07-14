Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров недавно отпраздновал первую годовщину тайного брака с моделью Александрой Кучеренко. Он впервые обнародовал, как сделал предложение любимой, и признался, что предложение было экстремальным.

Супруги Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко не слишком охотно рассекречивают детали личной жизни, а свой роман держали в тайне до самого брака. Если в таинственной свадьбе в Иерусалиме пара признавалась публично, то о предложении телеведущий рассказал на личной странице в инстаграме только сейчас.

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Как Дмитрий Комаров сделал предложение Александре Кучеренко?

Как я делал предложение. Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее",

– признался Дмитрий Комаров.

Как выяснилось, знаковый момент состоялся в вертолете над Киевом. Ведущий пригласил любимую на прогулку и без всяких предупреждений предложил полетать. Для девушки этот опыт был первым, поэтому она была поражена и шокирована еще до признания. Сначала Александра Кучеренко наслаждалась фантастическим видом на Днепр, Межигорье и Киевское море на переднем сиденье вертолета, а после посадки пересела на заднее к Дмитрию Комарову.

Путешественник позаботился о том, чтобы событие прошло без посторонних, поэтому за штурвалом вертолета был его друг Сергей, который владеет собственным вертодромом. Однако особый момент журналист хотел разделить только с любимой. Когда они зависли над мостом Патона, он убрал гарнитуру и под шум двигателя молча достал кольцо. Влюбленные поняли друг друга без слов.

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