Дмитрий Дикусар рассказал, что чувствовал после развода с Еленой Шоптенко

Известный украинский хореограф, участник телепроекта "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар редко комментирует свою личную жизнь. В его жизни было много романов и разводов, но о таких вещах артист не говорит публично.

Одной из спутниц по жизни Дмитрия была танцовщица Елена Шоптенко. В программе "Звездный путь" в рубрике "Кофе с перцем" на канале "Украина" Дикусар рассказал, что развод с Еленой вызвал у него тяжелую депрессию.

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Расставание с Еленой Шоптенко Дмитрий считает одним из самых трудных периодов в своей жизни. Они познакомились в Грузии, где оба ставили хореографию другим парам во время танцевального шоу.

Брак с Еленой длился 3 года, но я не женился на ней в первый день знакомства. Мы были вместе 4 года и даже больше. Что-то сложилось, если мы столько времени были вместе. Я так понимаю, что Елена нашла того мужчину, с которым она счастлива. И я этому рад. Мне не очень важно сейчас разбираться почему мы не смогли быть вместе. Наверное, на это было много маленьких внутренних решений, скорее всего нелегких, возможно, очень тяжелых. Мы разные. Наверное, я не подошел Елене так, как должен подойти. Возможно, картинка в голове не совпала с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно,

– говорит хореограф.

Этот развод Дмитрий переживал очень болезненно. Было ощущение, что он потерял самого себя. Пройти через все эти испытания, отпустить прошлое Дикусару помогло время.

Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, половину себя. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания. Мне не хотелось ничего в плане отношений еще, наверное, год. Я считаю, что один из лучших навыков, которые следует развивать в себе – это терпение. Рана не заживает быстро, как бы ты не колдовал. Ты можешь ускорить какой-то процесс, но все равно нужно потерпеть, подождать. А лучше понять, почему у тебя не заживает эта рана. Этот опыт должен пройти с пользой, а не просто так,

– признается Дмитрий Дикусар.