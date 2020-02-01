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Дмитрий Коляденко поделился секретами стильных образов

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Дмитрий Коляденко / Instagram / @dima_kolyadenko

Известный хореограф, певец и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, как выглядеть стильно зимой. Он поделился своими секретами и прокомментировал любимые наряды.

Дмитрий Коляденко часто прибегает к экстравагантным образам и всегда оказывается в центре внимания. Шоумен точно знает, что нужно надевать для эффектного вида и поделился своими секретами изданию Newsyou.info.

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Хореограф рассказал, что также любит объемные куртки ярких цветов. Недавно в его коллекции появилась еще одна курточка – желтая с серым.

Также мне нравятся кроссовки с мехом, так как их можно надевать на босую ногу. Я как раз купил такие кроссовки сыну. Подарил их на Старый Новый год, когда он был у меня в гостях с первой женой Еленой. Ему в них тепленько,
– рассказывает Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

Коляденко любит надевать шубы. Однако от натурального меха певец отказался. Этой зимой в его гардеробе появилась искусственная леопардовая шуба.

Когда я выхожу на улицу в леопарде, все соседки кричат: "А где же моя леопардовая шуба? Если Коляденко такую одевает, то это тренд!",
– говорит шоумен.

Также у него есть "волосатая" шубка, как у яка.

Мужчина в шубе с длинным ворсом – это также прикольно,
– комментирует Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

Предлагаем посмотреть подборку стильных образов эпатажного Дмитрия Коляденко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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