Дмитрий Коляденко поделился секретами стильных образов
Известный хореограф, певец и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, как выглядеть стильно зимой. Он поделился своими секретами и прокомментировал любимые наряды.
Дмитрий Коляденко часто прибегает к экстравагантным образам и всегда оказывается в центре внимания. Шоумен точно знает, что нужно надевать для эффектного вида и поделился своими секретами изданию Newsyou.info.
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Хореограф рассказал, что также любит объемные куртки ярких цветов. Недавно в его коллекции появилась еще одна курточка – желтая с серым.
Также мне нравятся кроссовки с мехом, так как их можно надевать на босую ногу. Я как раз купил такие кроссовки сыну. Подарил их на Старый Новый год, когда он был у меня в гостях с первой женой Еленой. Ему в них тепленько,
– рассказывает Дмитрий.
Коляденко любит надевать шубы. Однако от натурального меха певец отказался. Этой зимой в его гардеробе появилась искусственная леопардовая шуба.
Когда я выхожу на улицу в леопарде, все соседки кричат: "А где же моя леопардовая шуба? Если Коляденко такую одевает, то это тренд!",
– говорит шоумен.
Также у него есть "волосатая" шубка, как у яка.
Мужчина в шубе с длинным ворсом – это также прикольно,
– комментирует Дмитрий.
Предлагаем посмотреть подборку стильных образов эпатажного Дмитрия Коляденко.