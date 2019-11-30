Дмитрий Коляденко прокомментировал слухи о романе с Ириной Билык

Знаменитый хореограф Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык спровоцировали в сети слухи о романе. Звезды пришли на светское событие вместе, что вызвало немалый интерес в их фанатов. На днях хореограф все же решил прокомментировать все предположения.

В комментарии телеканала "Украина" Дмитрий Коляденко рассказал, что состоит исключительно в дружеских отношениях с Ириной Билык. Он не только общается с бывшей возлюбленной, а охотно ходит с ней на шопинг и готовит особые подарки. В частности, Дмитрий Коляденко уже начал готовиться ко дню рождения Ирины Билык, которое она будет праздновать 6 апреля. Хореограф планирует подарить звезде дорогой телефон.

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"Я бы не сказал, что у нас отношения, мы дружим. Это 100% моя лучшая подруга, я бы даже сказал – боевая подруга. Еще есть время, но Ира уже намекнула мне на дорогой подарок на день рождения, но я должен подумать. Должен посчитать свои денежки, она хочет новую серию дорогого телефона. Ну что же, будем собирать денежки, будем собирать", – признался Дмитрий Коляденко.

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык

Знаменитости были помолвленными и на протяжении 4 лет строили отношения в гражданском браке. Однако в 2006 году этот роман завершился довольно громким скандалом. Прошло несколько лет, как Ирина Билык и Дмитрий Коляденко восстановили дружеские отношения.

Сейчас певица замужем с фотографом Асланом Ахмадовым. Вместе с любимым она воспитывает 3-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мама. Артистка не скрывает, что ее избранник часто находится в России, поэтому с Ириной Билык он может не видеться месяцами. По словам хореографа, он пытается утешить свою бывшую возлюбленную, а в начале июня 2019 года Дмитрий Коляденко публично сделал ей предложение.

"Она реально одинокая! Ее муж в России, они не видятся месяцами. Как-то ей звоню: "Билычка, а поехали на шопинг?". И она приехала. Мы пошли в супермаркет, в котором я купил ей продукты. За все заплатил на кассе , а она просто сказала: "Колядеша, созвонимся" ... Это моя боевая подруга! Имею право и кольца дарить, и развлекать ее. У нас же есть своя история. Я любил эту женщину, люблю и буду продолжать любить", – заявил Дмитрий Коляденко.

Неожиданное признание хореограф устроил во время церемонии Miss Blonde Ukraine-2019. Шестой раз Дмитрий Коляденко позвал Ирину Билык стать его женой. Однако своенравная артистка кольцо охотно взяла, а вот на замужество согласия не дала.