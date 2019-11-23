Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свою квартиру: фото

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Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Instagram / @aakucherenko

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года, показал редкое фото из их квартиры.

Новый снимок Дмитрий Комаров опубликовал на своей странице в инстаграме. На фотографии телеведущий проекта "Мир наизнанку" вместе со своей женой в домашней одежде лежат на диване с яркими подушками в гостиной.

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"Мы молодая семья и после свадьбы все еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру", – написал Комаров и вспомнил, как они с женой выбирали диван.

После того, как супруги выбрали модель, журналист должен был отправляться в долгую экспедицию и поручил выбор типа и цвета ткани Александре на ее вкус.

"И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка таки знает меня ну очень хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами. Именно такой стиль я обожаю", – добавил счастливый муж.

Добавим, ранее Александра Кучеренко рассказывала, что они с любимым во время его длительных экспедиций постоянно на связи, поэтому расстояние не так сильно ощущается. Свою последнюю командировку Комаров решил разделить на несколько периодов (обычно они длятся по полгода), чтобы чаще видеться с молодой женой.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров​ / Instagram / @komarovmir

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Теги: LifeStyle Звездные романы Новости LifeStyle Мода
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