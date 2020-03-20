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Дмитрий Комаров назвал самое романтичное место на Земле

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Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку" уже успел побывать даже в самых отдаленных уголках планеты. Человек поделился своими мыслями относительно самого романтичного места на Земле и отметил, что для каждого оно может быть разным.

Дмитрий Комаров известен своими путешествиями и экспедициями. Из-за насыщенного рабочего графика он редко видится с женой Александрой Кучеренко. Супружеской паре помогают мессенджеры, общение по телефону, а также Александра часто наведывается к мужу на съемки. В интервью изданию "Телегид" Дмитрий рассказал про работу в программе, длительную разлуку с любимой, а также поделился, какое место он считает самым романтичным на планете.

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Комаров отметил, что они с женой активно переписываются, когда он за границей, а днем он обязательно выделяет время, чтобы позвонить любимой. Однако пара не посылает друг другу целый день снимки. Когда происходит что-то действительно интересное, то конечно, делятся впечатлениями.

Например, когда я строил ледовый городок в Китае и провалился под лед, меня сфотографировали. Прежде всего, я отправил эту фотографию жене. Говорю: "Передаю привет. У тебя там тепло? А я тут искупался в проруби на работе. Строим город, таскаем 500-килограммовые ледяные глыбы",
– рассказал ведущий.

Относительно самого романтичного места на планете, то Дмитрий считает, что оно для каждого свое. Если путешествовать с любимым человеком, то какое-то место точно станет для вас романтичным и запомнится навсегда.

Как правило, им становится место, с которым связаны какие-то особые эмоции. Конечно, в любом случае всегда завораживает природа, поэтому условно романтическими можно назвать горы или морские побережья. Это классика, и такие места силы всегда поражают,
– подчеркнул Комаров.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Путешествия LifeStyle
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