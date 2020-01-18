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Дмитрий Комаров рассекретил страну экспедиции нового сезона программы "Мир наизнанку"

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Телеведущий Дмитрий Комаров / Instagram / @komarovmir

Главный украинский путешественник исследовал множество стран и сумел показать зрителям одни из самых экстремальных уголков мира. Почти полгода телеведущий провел в Китае, ведь именно его так стремились увидеть поклонники в новом сезоне, премьера которого состоится уже совсем скоро.

За 9 лет существования проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал в Бразилии, Японии, Вьетнаме, Африке и еще шести умопомрачительных странах. Однако зрители стремились увидеть изнутри жизнь самой населенной державы планеты, а путешественник с радостью взял на себя ответственность исследовать Китай.

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Дмитрий Комаров традиционно больше чем полгода держал в тайне место своей очередной рабочей экспедиции, однако сегодня, накануне премьеры программы, решил рассекретить главный объект внимания зрителей на страницах своего инстаграма.

Журналист опубликовал фотографию с оператором Александром Дмитриевым на фоне живописных склонов Поднебесной. Он признался, что Китай был его главной мечтой с начала запуска проекта, которая в итоге превзошла все ожидания.

Обещаю, что эта страна и экспедиция не оставят вас равнодушными. Лично меня поразила и влюбила. Другой мир, абсолютно не похожий на наш с вами,
– заверил телеведущий.

Дмитрий Комаров поведает зрителям о том, как возможно сочетать передовые технологии с древними традициями и ценностями. Одним из крупнейших открытий для путешественника стала распространенная народная медицина, которая полностью вытеснила западные лекарственные препараты. Именно это позволяет местным жителям чувствовать себя здоровыми и активными в возрасте 90 лет.

Когда в Пекине рано утром я пошел в центральный парк и увидел сотни 80-90-летних бабушек и дедушек, которые подтягиваются, делают невероятные акробатические трюки или легко садятся на шпагат – просто не поверил своим глазам,
– признался Дмитрий Комаров.

дмитро комаров
Телеведущий Дмитрий Комаров / Instagram / @komarovmir

Главный украинский путешественник отметил, что новый сезон "Мира наизнанку" покажется по-настоящему жаркими, а Китай поразит каждого сочетанием гор, племен, мегаполисов, технологиями и инновациями будущего.

Китай страна, где царят традиции и одновременно рождается будущее! Дмитрий Комаров готов разрушить ваши стереотипы о китае и показать, какой на самом деле является загадочная Поднебесная,
– уверяет команда проекта.

"Мир наизнанку" в Китае: смотрите анонс программы онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Путешествия Китай
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