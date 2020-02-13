Дмитрий Комаров рассказал, как жена изменила его в браке

Тревел-ведущий Дмитрий Комаров, путешествующий по экзотическим странам с программой "Мир наизнанку", украсил обложку издания "ТелеНеделя". В интервью журналистам он не обошел вопрос о семейной жизни с Александрой Кучеренко.

Как известно, пара официально поженилась в Израиле в мае 2019 года. Свадьба была тайной, поэтому о ней узнали только после того, как Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко уже насладились медовым месяцем и поселились в арендованной квартире в Киеве. В новом выпуске "ТелеНеделя" ведущий признался, что его жена положительно влияет на него. Так, в отношениях с Александрой он прекратил ревновать и показывать плохие черты своего характера. Напротив Дмитрий Комаров хочет сохранить эту особую гармонию в их браке.

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"Вряд ли человек в 36 лет может как-то кардинально измениться. Просто Саша – та половинка, которая со мной гармонирует. Рядом с ней мне не нужно ни ревновать, ни показывать свои не самые простые черты характера. А в каких-то моментах она на меня даже положительно повлияла. Например, я теперь не разбрасываю по всей комнате вещи, хотя мог оставить где попало, а утром через них переступить и пойти дальше. Благодаря Саше у нас в квартире чисто и красиво, и мне совесть не позволяет нарушать этот порядок", – рассказал Дмитрий Комаров.

Кроме того, телеведущий признался, что давно искал девушку, которая будет разделять его взгляды на спонтанные поездки. Александра Кучеренко, по словам Дмитрия Комарова, именно такой человек. Она может за считанные минуты собрать чемодан, даже не спрашивая, куда едет с любимым.

"Взять хотя бы ее день рождения. Я сказал, чтобы она не забыла взять загранпаспорт, а время вылета сообщу чуть позже. Она даже не стала спрашивать, куда мы едем. Вылетаем. "О, Прага? Отлично!". Примерно так же получилось, когда мы решили куда-то сбежать после свадьбы. Говорю: "Куда ты хочешь?" – "Не знаю, доверяю выбор страны тебе". Мы садимся на диване, открываем систему бронирования билетов. Смотрю – Берлин, завтра на утро есть рейс. "Полетели?" – "Давай". Здесь же проплачиваем карточкой билеты и бронируем на одну ночь отель", – поделился воспоминаниями об авантюрах Дмитрий Комаров.

Что известно о браке Комарова и Кучеренко?

15 июня Дмитрий Комаров заявил, что женился на ведущей, модели и обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко. Впоследствии выяснилось, что пара тайно поженилась в мае 2019 года в Иерусалиме. Дмитрий Комаров выбрал дату венчания, которая совпала с конкурсом Евровидения. Поэтому поездка двух ведущих в Израиль не вызывала никаких подозрений.



Пара познакомилась задолго до шоу "Танцы со звездами". Поэтому на проекте Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко тщательно скрывали романтические отношения.