Дмитрий Комаров рассказал, какой сюрприз сделал жене на День влюбленных

Телеведущий Дмитрий Комаров и его коллега и обладательница титула "Мисс Украина" Александра Кучеренко стали едва ли не самой яркой парой украинского шоу-бизнеса. Во время совместных выходов они очаровывают поклонников, а в День Валентина поделились снимком из Стамбула.

На официальной инстаграм-странице Дмитрий Комаров решил поздравить всех своих поклонников с Днем влюбленных. Телеведущий признался, что верит в судьбу, ведь серия событий привела его к встрече с Александрой Кучеренко. Поэтому он убежден: у каждого человека есть вторая половинка, которую стоит искать.

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"С днем любви! Берегите ее, держите крепко и цените. А если еще не встретили – даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждет, и в нужное время, в нужном месте, независимо от вашего желания, стремления и настроения, вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни – это судьба. И она так круто все закручивает, что уже встретив любовь и оглядываясь назад, понимаешь, как судьба потрудилась, направляя тебя к этой встрече, подстраивая обстоятельства", – рассказал Дмитрий Комаров.

Как известно, телеведущий встретил Александру Кучеренко на конкурсе красоты "Мисс Украина-2016". Тогда Дмитрий Комаров был одним из звездных судей, которые отдали красавице наибольшее количество баллов. После победы Александры Кучеренко пара не общалась, и только впоследствии известный украинец все же пригласил девушку на презентацию очередного сезона шоу "Мир наизнанку". Именно тогда между ними зародилась симпатия. Уже на паркет "Танцы со звездами" Дмитрий и Александра вышли парой, однако тщательно скрывали отношения.

Убрать всего лишь одну мелкую деталь из ряда событий, предшествующих знакомству, – и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь – это магия. Мы не можем на нее влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда наступает время, и нас с вами не спрашивает,

– отметил Дмитрий Комаров.

В День влюбленных телеведущий сделал особый сюрприз любимой жене. Дмитрий Комаров организовал для Александры Кучеренко отдых в Стамбуле и сообщил о поездке только в день выезда. Влюбленные проведут в Турции уикенд, после чего вернутся к обыденной жизни в столице. Сейчас в сети появилось романтическое фото Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, которое очаровало поклонников.