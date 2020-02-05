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Дмитрий Комаров рассказал о разлуке с любимой

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Дмитрий Комаров с женой / Instagram / @komarovmir

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров не скрывает, что из-за длительных съемок дома удается бывать не часто. Александра Кучеренко пытается поддерживать мужа и наведывается к нему в путешествиях.

Экспедиции путешественника, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова длятся по несколько месяцев. Когда он был холостяком, то не обращал внимания на это, а после женитьбы такие длинные путешествия даются тяжело.

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Дмитрий признается, что после свадьбы планирует путешествия так, чтобы была возможность видеться с женой. Конечно, профессия трэвел-ведущего предусматривает ряд трудностей для супругов и первым испытанием для влюбленной пары стала экспедиция Дмитрия Комарова в Китай. Там он с лета до нового года вместе с Александром Дмитриевым снимал новый сезон программы "Мир наизнанку".

На своей инстаграм странице Дмитрий рассказал, что тысячи километров расстояния между ним и Александрой не стали препятствием для любви. Телеведущий любит свою работу, а жена во всем поддерживает его.

Практически весь длительный период съемок мы с женой регулярно виделись. Мы летали туда-сюда с лета до Нового года. Через месяц после начала съемок Саша прилетела ко мне в Китай, и мы даже не останавливали съемки. Затем, еще через месяц, мы на 5 дней встретились в Таиланде, где провели невероятное путешествие "дикарем" по северу, на границе с Бирмой и Лаосом. Затем я прилетел на день рождения Саши и побыл еще несколько недель на работе, проконтролировал процесс обработки китайского материала и подготовки выпусков. Оператор Саша Дмитриев тоже провел время с семьей. Крылья любви существуют, вот в чем наш секрет борьбы с долгой разлукой во время экспедиций. Есть много профессий, связанных с долгими командировками: моряки дальнего плавания, летчики, дальнобойщики, машинисты, путешественники. Но для настоящей любви это не помеха. Согласны?
– написал Дмитрий в публикации.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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