Дмитрий Комаров снялся в провокационной фотосессии с обнаженными звездами: горячие кадры

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Дмитрий Комаров в сексуальной фотосессии
Дмитрий Комаров в сексуальной фотосессии / xxl.ua

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, известный благодаря своему проекту "Мир наизнанку", ошеломил поклонников. Он снялся в соблазнительной фотосессии с обнаженными красавицами.

За время своей карьеры Дмитрий Комаров успел создать имидж скромного путешественника, который не боится ехать в экзотические и невиданные зрителям места мира. Однако этот образ телеведущий мастерски нарушил, снявшись в сексапильной фотосессии для мужского журнала XXL.

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Перед камерой он предстал дерзким мачо, которого окружают соблазнительные красавицы в прозрачных нарядах. Вместе с Дмитрием Комаровым для глянца снялись DJ Nana (настоящее имя – Анастасия Кумейко) и актриса и ведущая Иванна Онуфрийчук. Телеведущий примерил эффектные классические костюмы, а вот зажигательные брюнетки появились в журнале в сексуальном белье и прозрачных платьях.

Долго колебалась, раздеваться ли для мужского глянца. Вы не представляете, ежедневно мне пишут из многих изданий! Ну что ж, не устояла. Смотрите результат на обложке и страницах журнала XXL. Получилось очень горячо, ведь рядом со мной – прекрасная Nana и мачо Дмитрий Комаров,
– поделилась впечатлениями Иванна Онуфрийчук.

Дмитрий Комаров на страницах XXL

Но если такая сексапильная съемка для телеведущей Иванны Онуфрийчук – своеобразный эксперимент, то DJ Nana охотно примеряет горячие образы даже для домашних фото. На Instagram-странице артистки есть немало провокационных кадров, которые будоражат сеть, в частности, из закулисья съемки для XXl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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