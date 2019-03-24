Дмитрий Комаров вспомнил, как едва не погиб в экспедиции в Бразилии: подробности

Телеведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев вернулись из самой длинной командировки в истории проекта.

На своей странице в Instagram Дмитрий рассказал, что съемки, которые продолжались 203 дня, в Бразилии официально завершились.

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Комаров вспомнил моменты со съемок, которые запомнит навсегда.

"Никогда не забуду ощущения, когда под дулами пистолетов нас вели к главарю банды и я не понимал, закончится ли сегодня все. Никогда не забуду мощь, силу и красоту водопадов Игуасу – вблизи они поражают не меньше, чем Эверест. И с ними тоже нельзя шутить", – поделился ведущий.

Кроме того, он вспомнил о самом страшном эпизоде в жизни.

Одним из самых страшных моментов не только экспедиции, но и жизни – 25 секунд под водой, в центрифуге, которая крутила меня, как спичка, а жилет не выталкивал на поверхность. Тогда я успел подумать о том, что сейчас, возможно, произойдет самое страшное, что может случиться. Успел отчаянно спросить себя, что же ты натворил? Это нельзя назвать страхом в чистом виде, но это были ощущения, которые ни с чем не сравнить. Я не хочу ощутить их снова и никому такого не желаю. Я благодарен водопадам Игуасу за то, что отпустили и все-таки вытолкнули меня на поверхность,

– рассказал Дмитрий Комаров.