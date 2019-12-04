Дмитрий Шепелев рассказал неофициальную историю знакомства с Тулупувой

Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев пообщался в новом интервью с российской телеведущей Ксенией Собчак, где приоткрыл занавес своей личной жизни и рассказал о воспитании сына.

36-летний ведущий, который внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, признался, что имеет близкие отношения с 6-летним сыном Платоном и просит своих родных и близкое окружение рассказывать ему о Жанне Фриске, как о замечательной женщине и любящей маме, а не как об артистке и известной персоне.

Читайте также: Дмитрий Шепелев признался об отношениях с Екатериной Тулуповой: что о ней известно

Дмитрий старается рассказывать Платону все о его матери и говорить, что несмотря на физическое отсутствие, Жанна всегда с ним рядом. На вопрос Ксении Собчак, не переводит ли Платон свою потребность в матери на новую девушку Шепелева – Екатерину Тулупову, он говорит, что нет. Поэтому Дмитрий старается выполнять обязанности как отца, так и матери.

Белорусский продюсер, который проживал в центре Москвы, официально подтвердил свои отношения с новой пассией. Как раньше рассказывали в СМИ, познакомился он с ней благодаря детям в детском саду, в который они ходят вместе. По его словам, это официальная и правдивая история знакомства, которая тянется уже три года – 12 ноября у них было первое свидание. А есть еще и неофициальная.



Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Instagram / @dmitryshepelev

После того, как мы официально познакомились в детском саду, я сидел в Тиндере, листал фотки. У меня в профиле – мои фотки, а те пары, которые мне писали, говорили: "Ты не о**ел чужие фотки ставить?", "Ты з**бал, кто ты, урод?». И одной из тех, кто попался мне в Тиндере, стала Катя, хотя я с ней уже был знаком,

– рассказал Шепелев.

Экс-партнер Фриске добавил, что впервые в жизни понял, что такое семейная жизнь. По его словам, с Жанной ему этого было мало, поскольку это был период, когда они много путешествовали и работали. "Все было в первый раз, в новинку, на необычных эмоциях – это сложно назвать жизнью вместе", – резюмировал мужчина.

"Сейчас отношения с Катей – это абсолютно новое для меня, ничего подобного со мной не происходило и я понимаю, насколько это круто, насколько я это ценю и насколько я благодарен судьбе, что встретил такого человека. И я рад, что это произошло сейчас. Мне 36 лет. Я когда-то думал, что если бы это произошло через 3-5 года, не факт, что я согласился бы с кем-то жить", – заявил Шепелев.

Смотрите интервью Дмитрия Шепелева у Ксении Собчак: