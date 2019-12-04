Дмитрий Шепелев признался, что жил бы с Фриске, если бы она вылечилась от рака

Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью с Ксенией Собчак поделился, как бы могла сложиться его жизнь, если бы бывшая фактическая жена Жанна Фриске выздоровела после рака.

На вопрос Ксении Собчак, как бы сложилась его жизни с Фриске после выздоровления, если бы такое случилось, он ответил неоднозначно.

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Я задаю себе этот вопрос. Потому что я знаю ее очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой, женой, поэтому я не могу до конца по-настоящему ответить на этот вопрос,

– признался мужчина.

Он добавил, что ценит свою прежнюю жизнь и не хочет от нее отказываться. Впрочем, жить ею дальше он не намерен.

"Я не скрываю от Кати (его новой партнерши, – LifeStyle 24), что ценю свою прежнюю жизнь и то, что было в ней. Я не отказываюсь от нее. Это меня научило и переломило так, что я чувствую себя другим человеком. Я благодарен за это. Но я не хочу жить прежней жизнью. И если за меня решили, что я должен жить вот так, я с благодарностью принимаю это и начинаю новую страницу жизни. Я – это я и мне есть что сказать. Были бы мы вместе или нет – я не знаю", – заявил в интервью Шепелев.



Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске / Фото из открытых источников

Известно, что сейчас у Дмитрия Шепелева развиваются отношения с российским дизайнером и архитектором Екатериной Тулуповой. В интервью Собчак он поделился, что впервые в жизни понял, что такое семейная жизнь. Ведь с Жанной ему этого было мало, поскольку это был период, когда они много путешествовали и работали. "Все было в первый раз, в новинку, на необычных эмоциях – это сложно назвать жизнью вместе", – резюмировал мужчина.

После смерти Жанны Фриске гражданский муж Шепелев рассказал, что на одном из ее дней рождений сделал предложение женитьбы, впрочем они не хотели спешить и со временем сделать все красиво. Они тогда уже знали о диагнозе Жанны, но надеялись, что все образуется.

"Мы были с Жанной и в здоровье, и в болезни. Это именно те отношения, которые проповедует человечество. Об этом можно мечтать, но так можно жить. И я счастлив, что в моей жизни есть этот человек. Я счастлив, что мы разделили эту судьбу, мы разделили эту ответственность. Я безмерно благодарен ей. И я счастлив, что она у меня есть", – говорил в 2015 году Дмитрий.