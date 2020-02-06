24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Дмитрий Шуров представил серию коротких видео "Pianoбоййдевнарод"

22 Читати новину українською
Дмитрий Шуров / Instagram / @dmitry_shurov

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров решил осуществить эксперимент с изменением профессии. Первое перевоплощение стало очень колоритным и повеселило сторонников Дмитрия.

8 марта в Дворце спорта состоится большой сольный концерт Дмитрия Шурова в поддержку нового альбома "Хистори". Накануне концерта певец запустил новую рубрику на своем ютуб-канале "Pianoбоййдевнарод".

Читайте также: Интересные факты о Дане Балане, которых вы могли не знать

Суть коротких видео заключается в том, что Дмитрий вытягивает из шляпы листочек, на котором написана простая, неожиданная для музыканта профессия. После этого он идет выполнять соответствующую работу.

"Piano-лотерея" определяла первую задачу для Дмитрия и он на один день отправился в село Пашковка к обычной семье и стал доильщиком коровы.

"Корову в детстве видел, поэтому, думаю, сейчас не испугаюсь", – сказал музыкант, встретившись с хозяйкой животного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

У него действительно все получилось замечательно. Сначала он помыл корову, потом подоил ее и сыграл на синтезаторе прямо в хлеву.

В конце такого насыщенного дня Дмитрий пригласил семью, которой помогал, на концерт и подарил билеты. Pianoбой сходил в народ, теперь народ пойдет на Pianoбой.

Впоследствии артист примеряет еще один образ и мы сможем увидеть его в новом амплуа. За перевоплощением Дмитрия Шурова следите на его официальном ютуб-канале.

Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
сегодня
8030
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:00 Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская
Юлія Михайлова 1819
сегодня 10:01 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
Юлія Михайлова 2263
сегодня 08:59 Знаменитые модели пришли на благотворительную вечеринку amfAR: самые эффектные образы
Юлія Михайлова 77
5 февраля 21:38 10 самых известных хитов "Тартак", на которых выросли поколения украинцев
Уляна Журба 127
5 февраля 17:44 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 17607
Новости
Больше новостей
Залиште відгук