Дмитрий Шуров представил серию коротких видео "Pianoбоййдевнарод"

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров решил осуществить эксперимент с изменением профессии. Первое перевоплощение стало очень колоритным и повеселило сторонников Дмитрия.

8 марта в Дворце спорта состоится большой сольный концерт Дмитрия Шурова в поддержку нового альбома "Хистори". Накануне концерта певец запустил новую рубрику на своем ютуб-канале "Pianoбоййдевнарод".

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Суть коротких видео заключается в том, что Дмитрий вытягивает из шляпы листочек, на котором написана простая, неожиданная для музыканта профессия. После этого он идет выполнять соответствующую работу.

"Piano-лотерея" определяла первую задачу для Дмитрия и он на один день отправился в село Пашковка к обычной семье и стал доильщиком коровы.

"Корову в детстве видел, поэтому, думаю, сейчас не испугаюсь", – сказал музыкант, встретившись с хозяйкой животного.

У него действительно все получилось замечательно. Сначала он помыл корову, потом подоил ее и сыграл на синтезаторе прямо в хлеву.

В конце такого насыщенного дня Дмитрий пригласил семью, которой помогал, на концерт и подарил билеты. Pianoбой сходил в народ, теперь народ пойдет на Pianoбой.

Впоследствии артист примеряет еще один образ и мы сможем увидеть его в новом амплуа. За перевоплощением Дмитрия Шурова следите на его официальном ютуб-канале.