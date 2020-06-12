Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в Франкфурт-на-Майне, а умерла в 1945 году в лагере Берген-Бельзен в Германии. Знаменитый дневник девочки-подростка, в котором она рассказала о времени, когда находилась в концлагере Аушвиц и в лагере Берген-Бельзен, навсегда запечатлел ее в мировой истории.

Смелая история Анны Франк стала самым известным документальным артефактом Второй мировой войны. Она была одной из более миллиона еврейских детей, погибших во время Холокоста. Сначала, семья Анны скрывалась в Амстердаме (с 1933 года), однако затем ее вместе с родственниками схватили и отправили в концлагерь Аушвиц, а затем в Берген-Бельзен. За свою короткую жизнь девочке пришлось пройти много испытаний: голод, инфекционные болезни, рабский труд в лагере смерти. В результате этого она ушла из жизни в 1945 году.

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Через несколько недель после прибытия в лагерь, Анна и ее сестра Марго заразились чесоткой. Ронни Гольдштейн-Ван Клееф, которая пережила Холокост, познакомилась с семьей Франк в транзитном лагере Вестерборк в Голландии. Ранее она вспоминала, что обае девочки выглядели ужасно. Их тела были сплошь покрыты язвами от чесотки, а состояние здоровья с каждым днем становился хуже.

Отцу Анны Отто Франку удалось выжить в нацистских лагерях. Он был единственным родственником девочки, который смог пройти через адские муки. Мужчина умер в 1980 году в Швейцарии.

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Анна стала известна на весь мир благодаря своему дневнику. В нем она подробно рассказала о своей жизни и событиях, которые переживала в лагерях смерти. После ареста ее семьи дневник нашли в тайной комнате. Его сохранила женщина Мип Гиз. Именно она помогала прятать Анну Франк в оккупированном нацистской Германией Амстердаме в 1942-1944 годах.



Анна Франк

После войны Дневник Анны Франк перевели на многие языки. Во многих странах мира его даже ввели для изучения в школьные программы. Особенность этих заметок в том, что в них описаны не только жуткие события войны, а жизни еврейской девочки-подростка в те времена.

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По случаю дня рождения Анны Франк, которая стала одной из жертв страшного Холокоста, редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку цитат из ее знаменитого дневника.

Дневник Анны Франк: 10 проникновенных цитат

1. "Любовь, что такое любовь? Я думаю, что это то, что не высказали словами. Любовь – это означает понимать другого, делить с ним счастье и горе. И физическая любовь в какой-то момент тоже неотъемлема от этого. Ты что-то делишь с другим, отдаешь и получаешь – не существенно, в законном браке, с детьми или без. Не важно, невинны отношения или нет, главное, что кто-то рядом, понимает тебя и полностью тебе принадлежит!"

2. После каждой войны всегда говорят: это никогда больше не повторится, война – такой ужас, любой ценой нужно избежать ее повторения. И вот люди снова воюют друг с другом, и никогда не бывает иначе. Пока люди живут и дышат, они должны постоянно ссориться, и как только наступает мир, они опять ищут ссоры.

3. "Для любой девушки тот день, когда ее впервые поцеловали, – самый важный день!"

4. "Я хочу многого достичь. Не могу себе представить, как можно жить так, как живут мама, фрау ван Даан и все те женщины, которые хоть и делают какую-то свою работу, но потом никакой памяти после себя не оставляют. Мне, кроме мужа и детей, нужно еще что-то такое, чему можно посвятить себя целиком. Хочу жить и после смерти. Поэтому-то, я так благодарна Богу за то, что он с самого рождения вложил в меня способность развивать свой ум и уметь писать так, чтобы выразить все, что живет во мне".



Дневник Анны Франк

5. "Если у человека горе, если он одинок и несчастен, ему лучше всего выйти на волю, где он будет наедине с собой, наедине с небом, с природой, с богом. И тогда, только тогда чувствуешь, что все так, как надо, что Бог хочет видеть людей счастливыми среди простой, прекрасной природы. И пока это так, я знаю, что при любых обстоятельствах есть утешение в любом горе, и я твердо верю, что природа облегчает любое страдание".

6. "Люди, которые ведут нормальную жизнь, даже представить себе не могут, что значат книги для нас, заключенных. Чтение, занятия и радио – это весь наш мир!"

7. Если один христианин делает плохо, он один за это несет ответственность, а если плохо делает один еврей – за него отвечают все евреи.

8. "Стоит мне открыть рот, им уже кажется, что я наговорила лишнего, стоит замолчать – им смешно, каждый мой ответ – дерзость... Если я устала – значит, я лодырь, если съела лишний кусок – эгоистка, я дура, я трусиха, я хитрая – словом, всего не перечислить".

9. "Пока я могу видеть это, – подумала я, – безоблачное небо и солнечный свет – я не смею грустить".

10. "Могу тебе сказать одно: если хочешь как следует узнать человека, надо хоть раз с ним поссориться. Тогда только и можно судить о нем".

Что известно о Холокосте?

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев и цыган в Германии во время Второй мировой войны. Эти страшные события происходили в 1933-1945 годах. Его называют настоящим геноцидом еврейского народа в военные времена. В результате нацистских издевательств погибли до 6 миллионов человек.

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 60/7, после которой начали чествовать память жертв этих трагических событий. 27 января весь мир вспоминает тех, чьи жизни унес Холокост. Дата не случайна, ведь именно в этот день 1945 года освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Начиная с 2012 года, согласно постановлению Верховной Рады Украины от 5 июля 2011 года "О 70-летии трагедии Бабьего Яра", Международный день памяти жертв Холокоста отмечается и в Украине.