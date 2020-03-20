Дневную церемонию Эмми отменили из-за пандемии коронавируса: подробности

Десятки грандиозных светских мероприятий по всему миру пришлось отменить из-за стремительной вспышка коронавируса. Так, перечень отмененных событий продолжила Дневная церемония вручения телевизионной награды Эмми, которая была запланирована на июнь.

Как сообщает Deadline, Национальная академия телевизионных искусств и наук заявила, что запланированная 47-я церемония вручения премий Эмми отменена из-за пандемии коронавируса. Мероприятие, на котором награждают лучшие дневные американские телепрограммы, планировали провести в июне в городе Пасадена.

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"Учитывая нашу обеспокоенность пандемией, мы решили, что не будем проводить 47 ежегодную премию Эмми в Пасадене в этом июне. Сейчас многое остается неизвестным, поток информации меняется ежедневно, почти каждый час. Было бы просто безответственно продолжать наше ежегодное празднование в этот период" , – говорится в обращении представителей церемонии.

Исполнительный директор Daytime Emmy Awards заявил, что вскоре они объявят номинантов, а сейчас работают над несколькими альтернативными идеями и планируют отметить ведущие проекты позже в этом году.

Стоит отметить, что в настоящее время в США коронавирус прогрессирует в 50 штатах – зарегистрировано более 13 тысяч инфицированных, среди них 176 случаев – летальные.



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