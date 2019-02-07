До 90 тысяч гривен: сколько будут стоить билеты на Евровидение-2019 в Израиле

В мае в Израиле прогремит самый ожидаемый международный песенный конкурс Евровидение-2019. Пока Украина выбирает представителя, который поборется за победу, в сети уже объявили стоимость билетов на конкурс в Тель-Авиве.

Израильское агентство Leaan официально занимается продажей билетов на Евровидение-2019.

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Так, цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро (около от 1100 до 4700 гривен). Места в фан-зоне – 120 евро (около 3700 гривен). А премиум-класс обойдется для зрителей 2999 евро (около 93 000 гривен). Цены касаются гранд-финала конкурса. На полуфиналы стоимость билетов будет ниже.

Что интересно, у зрителей будет возможность попасть на репетиции участников песенного конкурса. Цена на разовое посещение репетиции – 15 евро.

К слову, Тель-Авив готовится принять около 18 000 туристов, которые смогут посмотреть Евровидение-2019. Поэтому местные отели начали поднимать цены на проживание.

Когда и где пройдет Евровидение-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".