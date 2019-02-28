Добавить цвета: Алессандра Амбросио стала звездой Harper's Bazaar – яркие фото

Бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, Алессандра Амбросио снялась в оригинальных позах для вьетнамской версии популярного глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Яркие снимки с фотосессии Алессандра Амбросио опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель позировала перед объективом фэшн-фотографа Elio Nogueira в оригинальных позах, напоминающих легкую акробатику. Так, на одном из снимков звезда смотрит в камеру лежа, задрав ноги.

В съемке Алессандра примерила наряды с акцентами на насыщении цвета: красный, желтый и золотой.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио / Instagram / @elionogueiraofficial





Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Обложку вьетнамского глянца украсило гламурное фото, на котором Амбросио примерила красно-белое платье от Schiaparelli с анималистическим принтом.



Алессандра Амбросио / Instagram / @elionogueiraofficial





Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio