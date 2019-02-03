Добавить цвета: яркий макияж от актрисы Лили Коллинз

Звездный визажист Винсент Окендо, который не боится экспериментов, в частности сочетание ярких цветов, сделал оригинальный и интересный макияж британской и американской актрисе Лили Коллинз для пресс-конференции сериала "Отверженные".

Новые снимки Лили опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода Коллинз надела платье от Giambattista Valli насыщенного оранжевого цвета. Однако для такого образа визажист решил не делать классические стрелки, или традиционные "smoky eyes".

Винсент Окендо подобрал яркий розовый цвет, которым сделал акцент на глазах и завершил макияж тушью. Он идеально сочетал два "кричащих" цвета, так что выход Коллинз выглядел безупречным.



Лили Коллинз / Instagram / @lilyjcollins



Лили Коллинз / Instagram / @lilyjcollins