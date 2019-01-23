Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор

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Giorgio Armani Prive
Giorgio Armani Prive / www.gettyimages.com

Парижская Неделя моды в самом разгаре! Следующим в нашем обзоре становится кутюрная коллекция Giorgio Armani Prive, которая поражает элегантностью, граничащей с эпатажем и подчеркивается разноцветными цветами. Главным дуэтом, который представил дизайнер Джорджио Армани, стало сочетание красного и синего оттенков.

Для шоу Giorgio Armani Prive дизайнер показал стильные вечерние платья, костюмы, юбки, топы, миниатюрные шляпы. Наряды декорированы перьями, пайетками, контрастными цветами, бисером и тому подобное. Что интересно, в шоу участвовала украинская топ-модель Ирина Кравченко.

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Несмотря на "кричащие" цвета и несколько эпатажный стиль, коллекция получилась изысканной благодаря текстурам и силуэтам. К слову, на показе Армани нет ни одной длины мини.

Локацией для показа стал Hotel d'Evreux, который расположен на Вандомской площади в центре Парижа.

GIORGIO ARMANI PRIVE: фото

Кроме красочных образов, в новой коллекции дизайнер представил стильные варианты для любителей темных цветов – черного, бордового и темно-синего.

 

Показ Giorgio Armani Prive / Getty Images

Модное шоу коллекции весна-лето 2019 посетили такие знаменитости, как Эмбер Херд, Ума Турман, Дакота Фаннинг, Селин Дион и другие.


Селин Дион, Ума Турман с дочкой и Эмбер Херд / Getty Images


Эмбер Херд / Getty Images


Дакота Фаннинг / Getty Images


Роберта Армани (племянница Джорджио Армани) / Getty Images


Селин Дион / Getty Images

Джорджіо Армані / Getty Images
Джорджио Армани / Getty Images

Теги: LifeStyle Эмбер Херд Новости Франции Ума Турман Мода Стиль и мода
Источник: 24 канал
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